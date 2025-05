Tarquinia celebra la Giornata della ristorazione 2025

Due ristoranti del territorio, Tibidabo Beach e Namo Ristobottega, aderiscono all’iniziativa promossa da FIPE – Confcommercio per la cultura dell’ospitalità italiana

Tarquinia: Il 17 maggio si celebra la Giornata della Ristorazione per la cultura dell’ospitalità italiana, promossa da FIPE – Confcommercio, con il sostegno delle Confcommercio territoriali, tra cui Confcommercio Lazio Nord. Un’iniziativa che unisce l’Italia attorno ai valori della convivialità, della condivisione e della tradizione gastronomica. Il tema dell’edizione 2025 è l’uovo, simbolo universale di rinascita, equilibrio e creazione: semplice solo in apparenza, ma ricco di significati profondi e culturali. Anche Tarquinia partecipa con entusiasmo grazie all’adesione di due realtà gastronomiche del territorio, che per l’occasione propongono piatti originali e ispirati. Tibidabo Beach, ristorante sul mare, presenta l’Uovo di Mare: uovo cotto a bassa temperatura, adagiato su crema di patate allo zafferano, erbette fresche, quenelle di battuto di gambero rosso e briciole di crosta di pane croccante. Un incontro tra terra e mare che esprime la semplicità e l’eleganza della cucina mediterranea. Namo Ristobottega, a un passo dal centro storico, propone una raffinata tartare di asparagi in tre cotture, arricchita con olio extravergine d’oliva Grand Cru La Ramata, uovo a bassa temperatura e nido croccante di asparagi fritti. Un piatto che celebra la stagionalità e il territorio con tecnica e gusto. “Abbiamo aderito con convinzione – dichiarano i ristoratori –, perché crediamo che la cucina sia un gesto di cultura, cura e identità. Partecipare a questa giornata significa raccontare, anche attraverso un piatto, il valore del nostro lavoro”. Entrambi i ristoranti invitano cittadini, turisti e appassionati a scoprire e assaggiare i piatti nei giorni successivi alla celebrazione, come gesto concreto di partecipazione e valorizzazione della ristorazione italiana.