Tarquinia alza i boccali con BirriAmo

Il 6 e 7 giugno, dalle 19, nel centro storico della città, la prima edizione del festival delle birre artigianali della Tuscia e del Lazio

Tarquinia: si prepara a brindare alla qualità e alla creatività brassicola con BirriAmo, il nuovo festival dedicato alle birre artigianali della Tuscia e del Lazio, in programma il 6 e 7 giugno, dalle 19 nel centro storico della città. Promossa dalla Pro Loco Tarquinia e dalla Rete d’Imprese, con la collaborazione dell’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, il patrocinio e il sostegno del Comune di Tarquinia, l’iniziativa si ispira al format del celebre DiVino Etrusco, proponendo un’esperienza unica tra gusto, cultura e intrattenimento. Sedici birrifici artigianali saranno protagonisti della manifestazione, presentando direttamente al pubblico le loro etichette più rappresentative: Aut Aut Brewing di Grotte di Castro, Birra Oxiana di Pomezia; Due Fusti, Jungle Juice Brewing, Linfa di Roma; Eastside di Latina; Free Lions di Tuscania; Hilltop Brewery di Bassano Romano; Itineris di Civita Castellana; Officina del Baccano di Latina; Radiocraft di Albano Laziale; Ritual Lab di Formello; Terre di Faul, Turna di Viterbo, Torre in Pietra Birrificio di Torre in Pietra; Vento Forte di Bracciano.

Sarà per i partecipanti un’occasione per conoscere da vicino storie, tecniche e segreti dietro ogni creazione, in un percorso che valorizza l’eccellenza e l’innovazione del settore. L’itinerario del gusto si snoderà lungo via Umberto I, piazza Cavour, piazza Duomo, piazza Santo Stefano, piazza Nazionale, Alberata Dante Alighieri, via Giuseppe Garibaldi e via Menotti Garibaldi, trasformando il centro in un vivace villaggio della birra. Ad accompagnare il tutto, musica dal vivo, spettacoli e performance artistiche, per un’atmosfera di festa e condivisione. BirriAmo non è solo un evento enogastronomico, ma un’iniziativa culturale che intende promuovere l’identità storica e turistica di Tarquinia, offrendo un format capace di coniugare sapientemente birra artigianale, arte e intrattenimento. Due le formule di partecipazione disponibili: il biglietto intero da 15 euro, con diritto a 8 degustazioni; il biglietto ridotto da 10 euro, con diritto a 4 degustazioni. BirriAmo si candida fin da subito a diventare un appuntamento di riferimento per il territorio, capace di attrarre appassionati, curiosi e turisti, offrendo visibilità e riconoscimento al ricco panorama brassicolo della Tuscia e del Lazio.