Tarquinia aderisce alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Il 31 ottobre 2025 una visita guidata alla scoperta delle chiese e dei tesori spirituali della città

Tarquinia (VT): In occasione della XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata al tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, il Comune di Tarquinia propone per il 31 ottobre 2025 un suggestivo percorso tra le vie e le chiese del centro storico, alla scoperta del ricco patrimonio religioso e artistico della città.

L’itinerario, dal titolo evocativo “Ce ne sono di chiese e di chiesuole, al mio paese, quante se ne vuole!” che riprende i primi due versi della poesia “Santi del mio paese” di Vincenzo Cardarelli, invita a riscoprire il comune tirrenico attraverso i suoi luoghi di culto, antichi custodi di fede e di bellezza. Un cammino che unisce arte, architettura e devozione popolare, offrendo un’occasione per riflettere sul significato spirituale del Giubileo e sul ruolo dell’arte come linguaggio universale di fede e di evangelizzazione.

Durante la passeggiata, i partecipanti visiteranno edifici sacri ancora attivi e altri che, pur avendo mutato funzione, conservano un profondo valore storico e simbolico. L’itinerario include anche una tappa al Museo d’Arte Sacra di Tarquinia (MAST “Carlo Chenis”), scrigno di preziose opere provenienti dalle chiese cittadine, che testimoniano la secolare ricchezza spirituale e artistica del territorio.

Il percorso, di circa 4 chilometri e difficoltà turistica, durerà 3 ore. Due le partenze previste: alle 10 e alle 15 dall’Infopoint di Barriera San Giusto. La visita non coinvolgerà le vie e le piazze comprese nel percorso della manifestazione “Le vie dell’horror”. Non è richiesto abbigliamento tecnico, ma si consiglia di portare con sé acqua e, per chi lo desidera, bastoncini da trekking.

La partecipazione è gratuita (25 partecipanti al massimo). Indispensabile la prenotazione chiamando allo 0766 849282.