Tari per gli immobili delle attività agricole: ecco agevolazione del 100% del Comune

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando sul sito dell’ente per presentare la domanda di accesso al contributo



Capalbio: L’amministrazione capalbiese ha deliberato l’agevolazione del cento per cento per la Tari per gli immobili, utilizzati come magazzini o depositi, delle attività agricole del territorio. “La volontà – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Federico Bordo, assessore con delega all’Agricoltura – è quella di offrire alle attività agricole dell’area capalbiese un sostegno concreto. Supportare il settore agricolo significa aiutare le imprese e le famiglie, nonché tutelare un tessuto economico fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito del Comune di Capalbio il bando per accedere al contributo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Comune di CAPALBIO.