TARI, Monterotondo Marittimo: l'Amministrazione conferma le riduzioni fino al 60%

Monterotondo Marittimo: Il 30 aprile si è svolto il Consiglio comunale di Monterotondo Marittimo, con all'ordine del giorno l'approvazione delle nuove tariffe TARI. Sono lieto di comunicare, come Sindaco, che abbiamo confermato tutte le riduzioni tariffarie già in essere dall'anno scorso, a beneficio dei cittadini residenti.

In particolare, abbiamo mantenuto il sistema di riduzioni sulla quota variabile della TARI per il servizio di raccolta rifiuti, sia porta a porta sia di prossimità.

Le riduzioni confermate sono articolate in tre fasce:

40% di riduzione per coloro che hanno il servizio di raccolta porta a porta o usufruiscono della raccolta di prossimità entro un raggio di 300 metri dalla propria abitazione;

50% di riduzione per coloro che utilizzano cassonetti di prossimità situati a una distanza compresa tra 300 e 1000 metri dalla propria abitazione;

60% di riduzione per coloro che hanno a disposizione il cassonetto di raccolta a una distanza superiore a 1000 metri.

Si tratta di un importante risultato che consente di contenere la spesa delle famiglie, nonostante le difficoltà introdotte dal nuovo sistema tariffario ARERA, che rende sempre più complicato evitare aumenti.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie a un importante sforzo finanziario da parte dell'Amministrazione comunale, che ha deciso di utilizzare risorse della fiscalità generale per contenere gli aumento e finanziare direttamente le riduzioni della TARI.

Voglio anche sottolineare l'eccezionale lavoro svolto dagli uffici comunali, che con competenza, dedizione e capacità tecnica hanno permesso di raggiungere questi risultati in un contesto normativo sempre più complesso.

Non posso tuttavia esimermi da una considerazione critica: il governo centrale ha imposto ai Comuni l'obbligo di applicare una riduzione del 25% della TARI per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.000 euro, oppure fino a 20.000 euro di ISEE per le famiglie con almeno quattro figli. Una misura che, per finalità, sarebbe certamente lodevole perché sostenere le fasce più deboli della popolazione. Peccato, però, che questa imposizione sia avvenuta senza alcun trasferimento di risorse ai Comuni. Al contrario, è stato previsto un ulteriore aumento di 6 euro per ogni singola utenza.

Così facendo, il peso economico non viene realmente scaricato sui Comuni, ma direttamente sulle spalle dei cittadini, molti dei quali — pur non rientrando nei parametri ISEE fissati — si trovano comunque in condizioni di difficoltà economica. Un modo di procedere che rischia di essere ingiusto e di acquisire le disuguaglianze.

Confermiamo dunque il nostro impegno a favore dei cittadini di Monterotondo Marittimo, continuando a lavorare per garantire servizi efficienti, tariffe eque e un'attenzione concreta ai bisogni della nostra comunità", termina la nota.