Tari, il Comune investe 400mila euro. Il sindaco: «Risorse impiegate per lasciare le tariffe pressoché invariate»

Orbetello: «Tariffe Tari 2025 pressoché invariate rispetto allo scorso anno per privati e aziende, grazie all'investimento che siamo riusciti a fare come amministrazione e che si aggira intorno ai 400mila euro» a farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo l'approvazione delle nuove tariffe avvenuta oggi (mercoledì 14 maggio) in consiglio comunale.

«Oggi in consiglio comunale – chiarisce il sindaco – abbiamo approvato le nuove tariffe Tari 2025, che restano pressoché invariate sia per la parte domestica che per quella legata alle attività. Un ottimo lavoro per cui ringrazio la giunta, in particolare l'assessore all'ambiente Luca Minucci, la maggioranza e gli uffici, un'azione che ha reso possibile il contenimento delle tariffe, in crescita esponenziale su altri territori».

«Questo intervento, infatti - sottolinea Casamenti – è stato reso possibile grazie all'azione dell'amministrazione comunale che ha investito risorse recuperando circa 290mila euro dall'evasione tributaria, 70mila euro sono stati stanziati dalla tassa di soggiorno e circa 40mila euro vengono dalle detrazioni. Per noi è fondamentale, di anno in anno, investire per mantenere le tariffe contenute e gravare il meno possibile su cittadini e aziende».

«Un risultato – conclude il sindaco – reso possibile dal lavoro collegiale, confermando il trend dello scorso anno, che ci consente di andare incontro alle esigenze dei cittadini e non ultimi degli operatori economici del nostro comune».