Attualità TARI 2025: le scadenze e le modalità di pagamento per i contribuenti di Follonica 7 maggio 2025

7 maggio 2025 172

172 Stampa

Redazione

Follonica: L'amministrazione comunale indica le nuove date di scadenza relative alla TARI per l'anno 2025. Il Comune di Follonica informa i cittadini che per l’anno 2025 la bollettazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) seguirà le seguenti scadenze: • 31 luglio 2025 • 30 settembre 2025 • 30 novembre 2025 • 31 dicembre 2025 Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2025. Si ricorda che coloro che hanno comunicato all’Ufficio Tributi il proprio indirizzo di posta elettronica riceveranno l’avviso di pagamento esclusivamente tramite e-mail. Per ulteriori informazioni e per chiarimenti, i contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Follonica.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità TARI 2025: le scadenze e le modalità di pagamento per i contribuenti di Follonica TARI 2025: le scadenze e le modalità di pagamento per i contribuenti di Follonica 2025-05-07T09:00:00+02:00 156 it L'amministrazione comunale indica le nuove date di scadenza relative alla TARI per l'anno 2025 PT1M /media/images/comune-follonica.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica.jpg Maremma News Follonica, Wed, 07 May 2025 09:00:00 GMT