Tar Lazio: nessun canone di concessione ai bingo chiusi per il lockdown

Il Tar Lazio torna a parlare di canoni di concessione dovuti dalle sale bingo durante la sospensione legata al tentativo di frenare il contagio con il lockdown. Si ribadisce, nell’ultima sentenza di giugno 2023, che il canone non deve essere pagato per tutto il periodo di chiusura attività.



Nell’anno e mezzo di stop legato alla pandemia, le sale bingo sono, ovviamente, rimaste chiuse. Nonostante ciò, era stato chiesto, qualche tempo fa, alle sale, il pagamento del canone di concessione e di una penale legata alla mancata riscossione delle tasse (legata a una sentenza successiva che bloccava il canone nei mesi di sospensione). Interpellato, nuovamente, il Tar del Lazio si è giunti alla conclusione che gli operatori non devono pagare il canone per il periodo relativo alla chiusura e hanno accolto i ricorsi considerati fondati.

Bene, dunque, per il settore fisico in crisi dopo lo stop del Covid ma, comunque, grande crescita del settore digitale con il bingo online a soldi veri molto popolare. Le varie piattaforme per giocare a bingo sono, dunque, in trend positivo con tanti utenti attivi. Dispiace, certo, per le sale fisiche in difficoltà ma un’emergenza come la pandemia ha permesso, a tanti utenti poco avvezzi alla tecnologia, di poter vivere un’esperienza diversa, con tanti giochi a disposizione e tanti bonus da cui poter ottenere denaro da rigiocare sul sito.

Il bingo online italiano: tradizione e innovazione

Il bingo è la variante più moderna del gioco della tombola, tradizionale divertimento natalizio che deve i suoi natali a Carlo di Borbone che, durante il suo regno, aveva immaginato di poter traslare l’energia del lotto in qualcosa di casalingo e festivo. Il bingo, dunque, è un gioco semplice, a cui tutti sappiamo giocare e che è molto amato non solo dai giovani ma anche dalle persone di una certa età. Siamo certi che il progetto principale di ogni anziano giocatore di bingo sia stato, fortemente, legato al piano sociale, con lo scendere di casa, incontrare gli amici, fare qualche partita e chiacchierare.

Il bingo online, dunque, ha avuto, a lungo, meno appeal per il giocatore più in là con l’età che ha sempre amato vivere il momento gioco come un momento partecipativo. Va da sé che un evento inaspettato come la chiusura legata alla pandemia abbia cambiato le abitudini degli italiani che si sono ritrovati a dover, per forza, provare nuove strade per poter giocare. Anche il bingo, quindi, gioco tradizionale si è trovato a fare i conti con l’innovazione, con le tante sale virtuali a disposizione, con l’estrazione in diretta, con le chat che permettono di comunicare, con le cartelle che possono costare anche solo un centesimo.

Resta, dunque, la radice popolare del gioco che, effettivamente, è uno di quelli più economici e che, nella versione online, permette tanti piccoli divertimenti e cambiamenti. Ci sono, infatti, giochi diversi, lontani rispetto all’idea di bingo come lo immaginiamo noi. Le combinazioni sono differenti e, pur restando un gioco di sola fortuna, l’adrenalina è altrettanto differente.





Tavoli live: il futuro prossimo

Una delle grandi novità delle piattaforme di bingo online, e non solo, presenti sul web, sono i tavoli live, cioè situazioni ibride in cui una telecamera ad alta definizione riprende un tavolo reale con un croupier in carne e ossa che sta lavorando per noi in tempo reale. Mettiamo il caso che si stia parlando di bingo: abbiamo un tabellone ripreso dal vivo e un presentatore che, durante l’estrazione, ci coinvolge introducendo i possibili premi, elencando i numeri usciti e così via.

I tavoli live sono molto presenti anche in altri giochi come il poker, la roulette, il blackjack e altro ancora. Interessante anche il poker, infatti, che permette una visuale privilegiata delle carte che formano il river (nel Texas Hold’em) sul tavolo verde reale mentre noi siamo comodamente a casa, sul divano, guardando i vari punteggi che si formano con le carte digitali. Un bell’ibrido, segno di un’interazione sempre più forte tra il digitale e il reale, con una bella emozione che ricorda, certamente, quella che si vive in una sala da gioco.