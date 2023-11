Tanti studenti degli istituti superiori maremmani al convegno delle donne Soroptimist

Monte Argentario: Giovedì 9 novembre il Club Soroptimist International Orbetello Costa d'Argento ha organizzato l'importante Convegno "TURISMO, INNOVAZIONE FATTORE UMANO", che si è tenuto presso la sala convegni dell'Hotel A Point Resort & Spa di Porto Ercole diretto da Alfonso Mastropietro, con tanti studenti dell’Istituto Alberghiero di Grosseto, dell’Enogastronomico di Orbetello, del Commerciale di Albinia e del Nautico di Monte Argentario e loro insegnanti.



Il convegno introdotto dalla presidente del Club Soroptimist Orbetello Costa d’Argento, dottoressa Edy Rita Bronchi, ha avuto gli importanti interventi del dottor Marco della Sala "Un'altra visione senza cambiare direzione" e della dottoressa Maria Chiara Pontarelli "Che cosa c'è nella mente del turista?" seguiti con molto attenzione dai presenti in special modo dai ragazzi sapientemente coinvolti dai conferenzieri negli argomenti trattati. Sono stati anche presentati seminari di formazione in tema per studenti, operatori e associazioni.

All’interessante evento erano presenti nel folto pubblico il capitano della compagnia dei carabinieri di Orbetello Nicolò Lusito, la dirigente scolastica dei quattro Istituti superiori di Orbetello Albinia e Monte Argentario dottoressa Luisa Filippini, gli assessori al turismo di Orbetello e Manciano Maddalena Ottali e Luca Maninidi, le "sorores" del Club Soroptimist di Grosseto presidente Patrizia Nalesso e la segretaria fiduciaria Patrizia Valerio, Fabio Andreuccetti segretario del Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera, la scrittrice Anna Maria Chimenti e Fiorenza Cianchi, energy manager velista e kiter, tante “sorores” del Club Orbetello Costa d’Argento con la vicepresidente Manuela Manetti e il comandante Daniele Busetto che in chiusura ha ricordato in un breve intervento alcune leggende antiche del mar etrusco che incuriosiscono molti del turismo specialmente straniero, quella di Zanara “l’isola che non c’è più tra Giglio e Giannutri” e le ipotetiche colonie degli Atlantidei nel mare intorno al promontorio argentarino. Un eccellente vin d'honneur con deliziose tartine e non solo in una delle piu' belle sale con vista piscina dell'hotel 5 stelle con le ottime bottiglie di vino dell'Azienda Pian del Varco servite da Fulvia Loffredo accompagnata da Umberto Lelli ha concluso "in gloria" l'evento.

Il convegno è stato patrocinato da sei Comuni del territorio maremmano Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Manciano, Magliano e Capalbio e ha avuto come sponsor Banca Tema, RE/MAX, Studio d'arte Gianni Capitani e Artemare Club.