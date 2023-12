Attualità Tanti presepi in rima nel borgo naturalistico di Salaiola 22 dicembre 2023

Amiata: Da 11 anni Salaiola abbellisce i vicoli e le piazzette con i Presepi in Rima: le rappresentazioni sacre, frutto della creatività e della tradizione, sono infatti affiancate da poesie e sono ormai una consolidata tradizione della frazione di Arcidosso.

Tutti gli abitanti sono impegnati nel disporre piccole opere d’arte ispirate alla Natività in ogni angolo del paese, anche quelli più insospettabili; l’effetto è di un borgo incantato, dove la bellezza e la spiritualità sono inserite in un pregevolissimo contesto naturalistico. Salaiola è infatti il primo Borgo Naturalistico d’Italia ed una passeggiata nei suoi boschi è piacevolissima anche a Natale, da abbinare al percorso dei presepi e delle poesie.



