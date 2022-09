Tanti (Noi Moderati): incontro con Confagricoltura, condivisione delle 10 priorità

"Riduzione del costo del gas e gasolio, sovranità energetica, un "piano acqua nazionale"



Arezzo: Lucia Tanti capolista di Noi Moderati nel collegio plurinominale di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno sta incontrando le categorie economiche e sociali della Toscana per un confronto di merito circa i temi più importanti per la nostra regione e per tutta Italia.

"Sono prima di tutto un candidato-vicesindaco che ha nel proprio DNA politico un approccio concreto che si fonda dell'ascolto e sulla praticità. Ecco perché la mia campagna elettorale è “di vicinato” ovvero si basa sul dialogo diretto con persone e categorie economiche. Ho pertanto incontrato i rappresentanti di Confagricoltura e condiviso le loro priorità. In particolare abbiamo parlato di lotta agli ungulati, deideologizzazione di Ispra, riduzione del costo del gas e del gasolio agricolo e inoltre della necessità di considerare le attività agricole come energivore così come del contrasto alla siccità con un vero "piano per l'acqua" e, ancora, del sostegno all'accesso ai piani assicurativi di copertura per le calamità naturali. Noi Moderati siamo una sorta di lista civica nazionale che tiene insieme molti amministratori, sappiamo quindi cogliere il vero significato di questo momento storico che impone una forte alleanza tra chi lavora e chi amministra”, conclude Lucia Tanti.