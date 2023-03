Tanti impegni per la sezione Follonichese della Lega Navale Italiana

Follonica: Si prospetta un Marzo pieno di appuntamenti ed impegni per la sezione Follonichese della Lega Navale Italiana.



Si inizia con la presentazione del corso di pesca in apnea organizzato dal gruppo sub della sezione presso gli uffici in Via Zara 6, sede questa anche degli acquari comunali. Si prosegue con il raduno tecnico di vela nazionale degli RS Feva dal 3 al 5 Marzo con la partecipazione di 45 iscritti, categoria questa che vedrà nelle acque del golfo questa estate disputare la competizione Mondiale organizzata dalla sezione stessa.

L'11 ed il 12 Marzo sarà la volta del raduno Optimist della seconda Zona FIV ( Federazione Italiana Vela) che comprende Toscana, Umbria e La Spezia.

Si conclude il mese con una quattro giorni, dal 23 al 26 Marzo, con il raduno nazionale di IQ Foil, classe di windsurf selezionata dalla World Sailing per sostituire la RS:X per le Olimpiadi estive del 2024 di Parigi.