Tante attività diverse nella sede della Croce Rossa di Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Nella sede della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, presso gli Uffici di Porto Santo Stefano in Via Baschieri 12, i nostri volontari Baldino Rosi ed Edoardo Ferrara si occupano di diversi settori fondamentali. Tra le loro attività, c’è il supporto al punto informatico "Internet facile per gli anziani", la segreteria dello sportello sociale di Orbetello, e la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose. Inoltre, la segreteria del gruppo dei donatori di sangue della Cri si occupa di sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue, collaborando con la sezione trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Orbetello Scalo.

Per ulteriori notizie e informazioni, puoi rivolgerti direttamente alla stessa sede, dove sono presenti anche i volontari Marcella Fantaccini e Mauro Gabrielli.

Dislocati presso la sede ci sono anche due mezzi della Cri, impiegati per servizi di trasporto ordinari e sociali, sempre a disposizione della comunità.

Un grazie di cuore a tutti i volontari e sostenitori che rendono possibile tutto questo!