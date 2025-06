Tango Torta e Ronda di compleanno al Moreno Beach a Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Sabato 28 giugno, sotto le stelle della costellazione del cancro, allo stabilimento Moreno Beach nella nuova pista da ballo sulla spiaggia con il bravissimo Tdj Gasparrini, che allieterà la serata di Milonga con torta offerta da Artemare Club per la bellissima usanza tanguera, la ronda di compleanno in spagnolo “ronda de cumple” che l’organizzatore della milonga, il musicalizador e amici vari costringeranno il nato in quel giorno alla ronda. Artemare Club con gli insegnamenti di Tania Grisostomi e Luigi Bisello, i maestri dei maestri dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto e la Biblioteca del Tango del sodalizio racconta che la ronda de cumple ha origine casuale, un pò come per tanti elementi del tango argentino che nascono con naturalezza e immediatezza, come fattore istintivo di persone che amavano fondamentalmente stare insieme, condividere, rilassarsi e gioire, la ronda di compleanno è un giro per la pista per il festeggiato dove si sfidano amiche o amici a turno, sulle note generalmente di un tango, di un tango vals o di una milonga scelto dal festeggiato o improvvisato dal musicalizador, chi compie gli anni si pone al centro della pista e attende che le ballerine o i ballerini invitino al ballo, per alternarsi si tocca la spalla di chi sta ballando in quel momento con il festeggiato/a, quasi a chiedere il permesso o piuttosto a rammentare che il suo lasso di tempo è terminato.

Pertanto Milonga speciale e divertente, assolutamente da non perdere, sabato sera 28 giugno prossimo allo stabilimento Moreno Beach di Marina di Grosseto, per prenotazioni Walter 3479342593