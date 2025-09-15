Tango in scatola alla Biblioteca di Artemare Club

Argentario: Di recente la maestra dei maestri di danze argentine Tania Grisostomi ha donato al comandante Daniele Busetto per la Biblioteca del Tango di Artemare Club lo stupendo libro “Tango in scatola - Manuale tattico culinario di sopravvivenza tanghera” di Vanna Gasparini edito da Il Fiorino che va ad aggiungersi alle decine e decine di volumi in diverse lingue disponibili in prestito gratuito presso la sede dell’associazione nel Corso di Porto Santo.

Libro sul Tango che è un vero spasso assolutamente da leggere per i tangueros ma anche divertente per chiunque. Quaranta capitoli con ritratti di personaggi e situazioni tipiche impossibile non averle vissute dai milongueros, la trovata geniale dell’autrice è l'idea dell'abbinamento con le ricette, ogni breve racconto viene accostato a uno o più piatti tipici, rigorosamente presentati da cuoche tanguere e un unico tanguero, sulle tattiche di sopravvivenza tanguere, da quella delle penne al whisky, da brille si agisce meglio e da quella del riso e(r)sotico alle spezie, che aiuta l'adescamento. C’è anche il contributo di Bruno Tebaldi, musicalizador marito dell'autrice, che costruisce la colonna sonora del libro, commentando ogni capitolo con un tango, una milonga o un vals, in modo ironico!

foto di repertiorio