Tango e Cinema a Artemare Club

Porto Santo Stefano: Questa settimana la Biblioteca del Tango ad Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano espone il libro “A qualcuno piace … Tango” un bellissimo libro che riporta i film di ogni epoca e nazionalità che hanno offerto film con tanghi scritti da musicisti molto diversi tra loro, basti citare Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Luis Bacalov, Goran Bregovic, Gato Barbieri, in alcuni casi la musica ha un ruolo di protagonista, tanto che l’intreccio e la colonna musicale si identificano, in altri vien danza come pretesto narrativo o intercalata nella colonna sonora per evocare una speciale atmosfera. Si può trattare di tango ballato, suonato o cantato comunque in genere opere dove il ricorso al tango è voluto e significativo, perché l’ambientazione lo richiede o per esigenze poetiche o più semplicemente perché rispetta i gusti musicali degli autori.

Nel libro sono riportati 73 film con la trama - diversi dei quali visibili sui portali televisivi in rete, specialmente su YouTube - e un capitolo a parte è dedicato ai film dell’argentino Carlos Gardel, personaggio mitico del tango. Si ricorda che tutti i libri della Biblioteca del Tango di Artemare Club sono per prestito gratuito specialmente per i frequentatori dell’Accademia di Danze Argentina di Grosseto e delle Milonghe nei vari locali del territorio, per 3396930708