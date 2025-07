Tango a La Bandita a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: La coppia di tangueri Elena Caprai e Fabio Meini dell’Accademia di danze Argentine Blue Moon di Grosseto dei maestri dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello da questo martedì sera 8 luglio all'Osteria "La Bandita" propone una serie di incontri e di abbracci per ballare Tango con il Tdj Paolo Campodonico bravo ballerino anche lui per tutti i martedì di luglio ed agosto con ingresso gratuito. Bevuta a cinque euro e dalle ore 20 apre il servizio ristorante per prenotazioni 3332313222, per chi vuole cena a buffet da 15 euro. Il Centro Ippico La Bandita è facilmente raggiungibile sulla Strada Provinciale del Padule. Occasioni di amicizia e di ballo in Maremma da non mancare, parola di Artemare Club!