Attualità Veronica Tancredi, nuova presidente Commissione provinciale per le Pari Opportunità 30 settembre 2022

Redazione Si è insediata ieri la Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Grosseto. Presidente è stata eletta Veronica Tancredi e le vicepresidenti sono Monica Grechi ed Elisa Brinchi Giusti.

Grosseto: “Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta e dato fiducia. – commenta la neopresidente Veronica Tancredi - Mi auguro di poter ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Mi impegnerò per dare alla Commissione uno sguardo ampio sulle pari opportunità: dai diritti delle donne, alle politiche di genere nel mondo del lavoro, ma anche a tutte le persone che sono e si sentono discriminate. Mi piacerebbe che la Commissione lavorasse per diffondere una cultura delle pari opportunità con iniziative che diano il senso di un lavoro utile, genuino e non artefatto. Una commissione a servizio delle persone e del territorio." Nella foto da sinistra: Elisa Brinchi Giusti (vicepresidente) e Veronica Tancredi (presidente)

