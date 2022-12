Tamponi anti Covid: da drive through a walk through

Da lunedì 12 dicembre cambiano le postazioni di Follonica e di Castel del Piano. Stessa modalità di prenotazione

Grosseto: Rientra all'interno delle strutture della Asl Toscana sud est il servizio di effettuazione dei tamponi anti-Covid che passa, gradualmente in tutto il territorio aziendale, da drive through, quindi in auto e all'esterno, a walk through, cioè a piedi e dentro agli ambienti sanitari.



Si parte con i punti di Follonica e Castel del Piano che da lunedì si trasferiranno rispettivamente dal Palagolfo al distretto sanitario in viale Europa e dall'ex discoteca Kronos alla palazzina ex centro diurno accanto all'ospedale, in via IV novembre.



Le disponibilità saranno le seguenti:

Follonica: martedì, mercoledì, venerdì, 9.30-10.30

Castel del Piano: martedì e mercoledì, 10-11, venerdì 9-10.

Il servizio tamponi sarà accessibile tramite percorsi distinti e dedicati, per evitare qualunque contatto con gli altri utenti. Infatti, sia al distretto di Follonica che a Castel del Piano, sono stati predisposti ingressi diversi da quelli principali.



«Un grazie all’associazione Follonica Sport che ha messo a disposizione a titolo gratuito i locali utilizzati finora e a tutti i soggetti che in questi anni e tutt'oggi supportano questo importante servizio» dichiara Tania Barbi, direttore Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana.



Si ricorda che per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento sul portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it