Talamone, servizi CRI: parafarmacia attiva e nuove donazioni per il primo soccorso

Talamone: Presso la Delegazione della Croce Rossa Italiana di Talamone proseguono i servizi a disposizione della comunità. Nella sede di via Nizza è attiva tutto l’anno la parafarmacia, con orari consultabili nella bacheca della palazzina, e sono presenti gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia della Asl Sud Est, come stabilito a suo tempo in accordo con il Comune di Orbetello.

Funziona regolarmente anche il defibrillatore semiautomatico (DAE), acquistato dalla CRI grazie a una donazione e sottoposto a revisione periodica da un’azienda specializzata lo scorso luglio. L’apparecchio è stato nuovamente verificato il 12 agosto nell’ambito dei controlli ispettivi sul territorio e risulta perfettamente operativo.

In questi giorni la Delegazione ha ricevuto una nuova donazione di bende per medicazioni Medipresteril e Dermagrip, destinate al servizio di primo soccorso sull’isola di Giannutri e al progetto “Spiagge Sicure” della Feniglia, realizzato insieme al Comune di Orbetello. Lo hanno confermato il dottor Giorgio Rizzardi e la delegata di area due Piera Casalini.

La donazione è arrivata grazie alla sensibilità della dottoressa Mandragora, titolare della Farmacia Casotto di Fonteblanda, che serve anche i territori di Talamone e zone limitrofe. La Delegazione CRI è seguita da anni dal volontario Carmine De Francesco, istruttore di guida e figura di riferimento in molte attività, che con impegno continua a garantire servizi preziosi per la comunità.