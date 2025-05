Talamone Inaugura la Coppa Italia Waszp tra Vento e Spettacolo

Talamone: È andata in onda la prima tappa del circuito Coppa Italia della classe volante Waszp nella baia di Talamone nel primo weekend di maggio.

All’insegna della variabilità meteo si è svolta nelle acque antistanti la spiaggia della Fertilia di Talamone la prima tappa del circuito nazionale Waszp, la classe velica foiling, presieduta da Marco Francalancia.

L’organizzazione è stata, con la preziosa collaborazione del Circolo della Vela Talamone, a cura della Seaside Sport Academy, la giovane associazione sportiva che ha fatto il suo debutto nell’organizzazione di manifestazioni veliche, cosi come la classe stessa che per la prima volta si è cimentata nelle condizioni meteo della bassa Maremma: dal poco vento del primo giorno che non ha consentito alcuna prova al vento forte dell’ultimo giorno.

Per il presidente della classe: “È stata una bella prima esperienza qui a Talamone, nonostante fosse un esordio per la Seaside con una classe che ha molte complessità logistiche, siamo soddisfatti del regolare svolgimento delle 6 prove di cui 2 nella disciplina slalom, format che è di particolare interesse per gli atleti, data la sua spettacolarità”

“È molto bello vedere volare oltre ai kite, wing e windsurf, che nella baia di Talamone sono di casa, anche i ragazzi dei Waszp - dichiara Marco Iazzetta presidente della Seaside Sport Academy - Per noi è stato un bell’esordio che è stato reso possibile, oltre alla collaborazione con il del Gitavillage Talamone, la cui spiaggia ospita la sede della Seaside, anche con l’ufficio del Demanio del Comune di Orbetello e della Capitaneria di Porto che ci hanno agevolato nelle procedure di richiesta spazi acquei”

La vittoria nelle 8.2 è andata a Federico Bergamasco mentre nelle 6.9 a Jacopo Andrian che dopo lo svolgimento di 6 prove confermano la loro preparazione e abilità a volare tra le boe con tutte le condizioni, regalando una bella doppietta al circolo Waterfront Sailing Club di Genova

Infatti se nella giornata di venerdi 2 maggio comitato di regata non è riuscito ad ottenere le condizioni minime per lo svolgimento delle regate, nella giornata di sabato il vento oscillante ha concesso solo 3 prove. Ma domenica il vento di scirocco sopra i 15 nodi ha permesso la chiusura regolare della tappa con un totale di 6 prove.

Buona partecipazione anche di equipaggi stranieri Inglesi, Svizzeri e Canadesi oltre alla ottima rappresentanza degli atleti di casa della Seaside con Giulio Siracusa, che ha concluso nella top ten delle 8.2 con un ottimo nono posto, Carlo Barberis e Dante Ryde.

Prossimo appuntamento per la classe a Dongo per la II Coppa Italia mentre per la Seaside con la regata Nazionale Windsurf Techno 293 di fine giugno.