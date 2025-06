Talamone, eletto il nuovo consiglio direttivo del Circolo della Vela

Orbetello: Si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Circolo della Vela Talamone, che guiderà l’associazione per il quadriennio 2025-2028. Le nomine sono state completate nei giorni scorsi, a seguito dell’assemblea dei soci svoltasi lo scorso 26 aprile.

Come riportato in una nota ufficiale, il consiglio è composto da sette membri: Franco Damato è stato confermato presidente; Riccardo Savorani ricoprirà il ruolo di vicepresidente e direttore sportivo, con delega ai rapporti con la FIV (Federazione Italiana Vela). Giovanni Contardi sarà il tesoriere, con responsabilità sul patrimonio e il controllo di gestione; Francesco De Dominicis assume l’incarico di segretario e responsabile della comunicazione; Alberto Papi seguirà la sicurezza, la scuola vela e la vela d’altura; Roberto Polidoro sarà responsabile della gestione della base nautica, mentre Monica Severi curerà le attività e gli eventi sociali.

"Un sentito ringraziamento ai soci per la fiducia accordata", si legge nel comunicato diffuso dal nuovo consiglio. "Il Circolo della Vela Talamone è un patrimonio da preservare e valorizzare con serietà e passione. I membri del direttivo garantiscono il massimo impegno per affrontare con responsabilità il lavoro che li attende, puntando al rilancio delle attività del Circolo e all’organizzazione di iniziative rivolte non solo ai soci, ma anche alla comunità talamonese, con cui si intende instaurare un dialogo costruttivo nei prossimi anni".