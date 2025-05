Taglio del nastro per la seconda edizione della Settimana della salute

Grosseto: È partita ufficialmente questa mattina la seconda edizione della Settimana della salute, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Coeso Sds. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dell’Asl Toscana Sud Est, con il supporto di Farmacie comunali riunite e di Fondazione Cr Firenze. Un appuntamento che unisce informazione, prevenzione e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la salute dei cittadini.

Oltre 40 tra associazioni del terzo settore e cooperative che collaborano con Coeso Sds hanno animato piazza Dante con gazebo informativi, offrendo materiali, consulenze gratuite e momenti di confronto. Presente anche la Consulta comunale per la disabilità, con il supporto di un traduttore nella lingua dei segni italiana, per garantire un’informazione accessibile a tutti.

L’inaugurazione è stata aperta dagli studenti dell’Istituto Alberto Manzi con un momento partecipato che ha dato il via ufficiale alla manifestazione.

A portare i saluti istituzionali è stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Un ringraziamento a tutti i volontari, alle associazioni, ai professionisti e agli operatori presenti oggi in piazza. La vostra presenza e il vostro impegno quotidiano sono il cuore pulsante di questa comunità. La Settimana della salute non è solo un evento, ma un messaggio forte: la salute non è solo cura, ma prevenzione, ascolto e vicinanza”.

Soddisfatta anche Tania Barbi, direttrice di Coeso Sds che afferma: “La Settimana della salute ci permette di affrontare con ottimismo ed entusiasmo percorsi difficili, che coinvolgono soggetti fragili, dove le componenti sanitarie e sociali, se non adeguatamente affrontate, rischiano di condurre alla malattia e all’esclusione sociale. In questa manifestazione un ruolo fondamentale è quello del volontariato, che è una sentinella importante per andare ad intercettare i bisogni inespressi delle persone, che non sempre vengono colti dalle istituzioni. Eventi di questo tipo, che mettono veramente il cittadino al centro, hanno una valenza davvero preziosa”.

Presente anche il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti: “Vedere le due principali piazze della città ‘invase’ dai colori di oltre 40 associazioni di volontariato del nostro territorio è motivo di grande soddisfazione.

Da volontario, sono testimone in prima persona dell’importanza del lavoro di squadra, della dedizione e della professionalità di chi mette il proprio tempo a disposizione degli altri, in un ambito tanto delicato quale è quello della salute. Ogni piccolo gesto, anche apparentemente insignificante, può fare la differenza. In un mondo spesso segnato dall'indifferenza e dall'egoismo, in cui correttezza e rispetto troppe volte vengono meno, i volontari sono un esempio concreto di come sia possibile costruire un futuro migliore. Ringrazio loro e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa”.

A concludere è stato il direttore medico di presidio Michele Dentamaro che commenta: “All’ospedale Misericordia stiamo proponendo alcuni appuntamenti, dopo la presentazione del rendiconto e della programmazione di Area vasta, questo 7 maggio condividiamo un momento dedicato alle sfide e opportunità in ambito materno infantile dalle ore 8:30 alle 13:30 nell’auditorium del Misericordia. Siamo lieti di poter partecipare all’evento”.

La Settimana della salute proseguirà domani, martedì 7 maggio, al Teatro degli Industri, con un incontro pubblico dalle 9.30 alle 12.30, aperto alla cittadinanza. Durante la mattinata, i dottori Riccardo Sirna e Camilla Peccianti approfondiranno il rapporto tra sole e tatuaggi, il presidente della Fondazione Il Sole Marco Scandroglio e la vicepresidente Flavia Cianferoni affronteranno il tema della disabilità, mentre Susi Esposito e Fabio De Rosa del centro antiviolenza Tutto è vita e la dottoressa Serena Giannini interverranno sul fenomeno del revenge porn. Il dottore e presidente emerito della Cri Massimo Barra si concentrerà sul tema delle dipendenze e, in chiusura, la docente Simonetta Baccetti parlerà di bullismo e prevenzione.

Si ricorda che fino a venerdì 9 maggio, dalle ore 10 alle 18, sono attivi screening gratuiti nelle piazze Dante e Duomo, un’occasione importante per prendersi cura della propria salute.