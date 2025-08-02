Taglio del nastro per il Polo Culturale di Monticello Amiata

Cinigiano: Si è tenuta venerdì 1 agosto, l’inaugurazione del nuovo Polo Culturale - Centro Polifunzionale a Monticello Amiata, frazione del comune di Cinigiano. Il polo nasce nei locali adiacenti alla Casa Museo, nel centro storico del paese, e si propone come spazio di incontro e condivisione per valorizzare la storia, l’arte e le peculiarità del territorio.

Il progetto, finanziato con 200.000 € dal Fondo della Montagna della Regione Toscana e 25.000 € dal Comune di Cinigiano, ha permesso la realizzazione di una saletta incontri e di una biblioteca multimediale, pensate per ospitare eventi culturali e momenti di condivisione. I locali sono stati progettati ed arredati con lo scopo di creare uno spazio accogliente e ispirante dove la lettura, lo studio e il dialogo possano unirsi al piacere di stare insieme.

“È importante valorizzare i nostri borghi dal punto di vista culturale e sociale per renderli vivi e attrattivi” - dichiara il sindaco Luciano Monaci - “Abbiamo concluso con soddisfazione questo progetto, che vuole essere un punto di riferimento per le occasioni di socialità, di aggregazione intergenerazionale e un supporto per le attività della Casa Museo.”

La Casa Museo fa parte del Sistema Museale Amiata e della rete dei Musei di Maremma ed è una realtà consolidata sul territorio che dal 1988 offre un servizio di alto valore culturale. Si trova all’interno dell’antico palazzo comunale, dove gli ambienti ricreano fedelmente un’abitazione della montagna amiatina di fine ottocento. Al piano d’ingresso si trova il fulcro della casa, costituita dalla cucina e dalla camera, allestite con arredi autentici e suppellettili di uso quotidiano. Al piano sottostante sono visibili la stalla, il magazzino e il vecchio frantoio a trazione animale dove sono raccolti ed esposti strumenti da lavoro e attrezzi agricoli, che testimoniano il lavoro nei campi e nei boschi. Il museo organizza visite guidate su percorsi tematici come la Via delle Fonti e quella delle Castagne.