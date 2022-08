Tag Maremma presenta “Grosseto città del baseball"

Mercoledì 31 agosto allo stadio Jannella il match tra Bbc e Bsc. L'incasso finanzierà una nuova sala della biblioteca del Polo culturale Le Clarisse

Grosseto: Le due squadre di baseball di Grosseto, Bbc e Bsc, si affrontano sul diamante dello stadio Jannella per finanziare un progetto culturale che andrà a vantaggio dell'intera comunità: la realizzazione e l'apertura al pubblico di una nuova sala della biblioteca del Polo culturale Le Clarisse. Un nuovo evento – chiamato “Grosseto città del baseball-Batti e corri per la cultura” e destinato a diventare un appuntamento annuale – cui tutti i grossetani (e non solo) sono invitati a partecipare: l'appuntamento è per mercoledì 31 agosto alle ore 21 (biglietti disponibili allo stadio, la sera dell'evento; cancelli aperti dalle ore 19.30; ingresso: 5 euro; ingresso sostenitore: 10 euro; ingresso gratis per gli under 16; biglietti anche in prevendita su www.liveticket.it).





La biblioteca del Polo culturale Le Clarisse – struttura museale in via Vinzaglio, gestita da Fondazione Grosseto Cultura – è l'unica in Maremma specializzata in arte locale e ha in catalogo un patrimonio di 1.050 titoli, cui si aggiungono le nuove donazioni o acquisizioni degli ultimi anni. Attualmente però è chiusa al pubblico in attesa di un nuovo lavoro di ordinamento, inventario e catalogazione. E al primo piano delle Clarisse esiste una grande sala non utilizzata di circa 56 mq: il ricavato della partita servirà proprio ad allestire questo ambiente, trasformandolo in una sala consultazione-conservazione arredata e accessibile al pubblico, con ingresso autonomo su piazza San Francesco. Sono previsti inoltre l'acquisto di 7 librerie, un tavolo e 6 sedie, l'allestimento di una rete wi-fi e il lavoro di censimento e di inventario dei libri contenuti nei fondi non ancora catalogati.

L’iniziativa è organizzata da TagMaremma (https://www.tagmaremma.it), la prima webapp di promozione del territorio, sviluppata da Rama e attualmente in beta test, che permette agli utenti di vivere la Maremma da un punto di vista completamente inedito, attraverso percorsi di gamification.

«Davvero una bella iniziativa per la città di Grosseto – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: le due squadre di Serie A di baseball della città che si sfidano per dare un concreto sostegno a Fondazione Grosseto Cultura. Lo sport e la cultura si vengono incontro per creare qualcosa di utile per la società, infatti con il ricavato della partita “Grosseto città del baseball” sarà costruita una sala della biblioteca di Clarisse Arte. Voglio infine ringraziare le due società di baseball, Bbc e Bsc, che hanno reso possibile organizzare questo evento e Fondazione Grosseto Cultura e il Polo culturale Le Clarisse».

«Siamo promotori e sponsor di questo evento perché ci sembra giusto contribuire in modo concreto a supportare la Fondazione Grosseto Cultura che, da sempre, è un’istituzione molto cara alla nostra città – afferma Guido Delmirani, presidente di Rama Spa –. Ringrazio le società che hanno accolto subito questo messaggio che rinforza il legame storico e culturale tra i grossetani e il baseball».





«Grazie a Tag Maremma e alle due squadre di baseball di Grosseto – dichiarano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – avremo la possibilità concreta di realizzare un progetto fondamentale per la città, con il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare. Mettendo insieme sport e cultura dimostriamo che l'amore per la propria città si può dimostrare in tante maniere, e questo evento rappresenta sicuramente un'occasione speciale per tutti perché speciale è la finalità. La biblioteca del Polo culturale Le Clarisse contiene più di mille libri che documentano e spiegano l'arte a Grosseto dal Medioevo ai giorni nostri: è una biblioteca bellissima, aperta a tutti e gratuita, ma abbiamo bisogno di una mano per far costruire la porta necessaria all'accesso dei disabili, attrezzare nuovi locali e catalogare i libri. Contiamo nella presenza dei grossetani, nel loro supporto e nella loro fiducia. E confidiamo che “Grosseto città del baseball-Batti e corri per la cultura” possa diventare un evento annuale, da destinare ogni volta a una finalità diversa, sempre per il bene della nostra comunità».