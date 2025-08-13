SWL Miner lancia un nuovo piano di cloud mining, trasformando gli asset digitali in reddito giornaliero

Cogliere l'opportunità del mercato delle criptovalute convertendo le riserve inutilizzate in flussi di cassa

Londra: L'XRP di Ripple è in costante ascesa, con una capitalizzazione di mercato che si avvicina ai 200 miliardi di dollari. Gli analisti tecnici indicano una forte attività on-chain e un crescente afflusso di capitali come segnali che il token potrebbe prepararsi a una spinta storica verso un territorio a due cifre.

In questo contesto, la piattaforma di cloud mining SWL Miner, con sede nel Regno Unito e regolamentata negli Stati Uniti, ha annunciato il lancio dei suoi ultimi contratti di cloud mining XRP. Progettato sia per investitori retail che istituzionali, il servizio consente agli utenti di generare un reddito passivo costante senza la necessità di acquistare hardware o competenze tecniche.

"La nostra missione è rendere il mining di criptovalute accessibile, trasparente e redditizio in modo sostenibile, che siate investitori privati o istituzionali", ha dichiarato un portavoce di SWL Miner.

Dall'hardware al cloud: un cambiamento nel modello di mining

Il mining di criptovalute tradizionale richiede ingenti investimenti iniziali, una manutenzione complessa e un consumo energetico elevato. L'approccio basato sul cloud di SWL Miner elimina queste barriere, consentendo agli utenti di attivare la potenza di mining da uno smartphone o un computer. I guadagni vengono calcolati in tempo reale e accreditati automaticamente entro 24 ore.

Punti salienti della piattaforma SWL Miner

Supporto multi-asset: XRP, BTC, DOGE, USDT, LTC, BNB e altre principali criptovalute

XRP, BTC, DOGE, USDT, LTC, BNB e altre principali criptovalute Bassa barriera d'ingresso: i nuovi utenti ricevono un bonus di 15$ all'iscrizione, senza costi hardware

i nuovi utenti ricevono un bonus di 15$ all'iscrizione, senza costi hardware Pagamenti giornalieri: distribuzione trasparente dei profitti ogni 24 ore

distribuzione trasparente dei profitti ogni 24 ore Contratti flessibili: durate e importi di investimento diversi per adattarsi a qualsiasi obiettivo

durate e importi di investimento diversi per adattarsi a qualsiasi obiettivo La sicurezza prima di tutto: separazione tra portafoglio cold e hot, crittografia multilivello e transazioni trasparenti

Esempi di opzioni contrattuali





Per un elenco completo dei piani contrattuali, visita swlminer.com.

Progettata per tutti

La piattaforma mobile-first di SWL Miner rende il mining di criptovalute semplice e accessibile, offrendo ricompense per utenti di tutti i livelli di esperienza:

Principianti: un ingresso semplice e a basso rischio nel mondo delle criptovalute

un ingresso semplice e a basso rischio nel mondo delle criptovalute Professionisti impegnati: reddito passivo senza complicazioni tecniche

reddito passivo senza complicazioni tecniche Studenti e giovani adulti: un modo intelligente per accumulare risparmi e indipendenza finanziaria

un modo intelligente per accumulare risparmi e indipendenza finanziaria Genitori e casalinghe: un potenziale di guadagno flessibile per supportare il reddito familiare

un potenziale di guadagno flessibile per supportare il reddito familiare Pensionati: una soluzione a basso sforzo con rendimenti stabili e ad alto potenziale

Che tu stia appena iniziando o diversificando i tuoi flussi di reddito, SWL Miner ti aiuta a sfruttare facilmente i guadagni passivi derivanti dalle criptovalute.

Il tuo smartphone è il nuovo "Mining Rig": unisciti al cambiamento

Nell'ecosistema di SWL Miner, l'hardware rumoroso e ad alto consumo energetico è un ricordo del passato. Gli investitori possono ora generare reddito passivo basato sulla blockchain sempre e ovunque, tutto dal proprio smartphone.

La registrazione richiede meno di un minuto su swlminer.com. Seleziona un contratto e inizia subito il cloud mining. Con il sentiment di mercato di XRP ancora rialzista, un posizionamento anticipato potrebbe garantire rendimenti composti prima del prossimo rally.





Maggiori informazioni: https://swlminer.com

Richieste: info@swlminer.com

Download dell'app: disponibile su Google Play o su swlminer.com