SvuotaCantine: prima edizione del mercato di scambio o vendita di oggetti usati

Il mercatino di scambio o vendita di oggetti usati si svolgerà il 23 aprile dalle 9 alle 19 al Parco Centrale di Follonica



Follonica: È in programma per domenica 23 aprile la prima edizione di "Svuota cantine", il mercatino di scambio o vendita di oggetti usati che si svolgerà dalle 9 alle 19 al Parco Centrale di Follonica. I partecipanti possono scambiare o cedere su compenso i propri oggetti usati che non derivino da un'attività artigianale né commerciale né propria né di terze persone.

«Si tratta di un evento pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – in questo modo contribuiamo alla riduzione dei rifiuti e stimoliamo un'economia circolare».

Requisiti di partecipazione

Può aderire a "Svuota cantine" chi risiede nel Comune di Follonica e è non iscritti nel Registro delle Imprese, a nessun titolo. Può presentare domanda di partecipazione soltanto una persona per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. Tutte le norme di partecipazione possono essere consultate nel modulo scaricabile dal sito web del Comune, nella sezione Ambiente.

Come fare domanda

La domanda di iscrizione si trova sul sito web dell'Ente www.comune.follonica.it, nella sezione “Ambiente”.Il modula va salvato e spedito tramite posta elettronica all'indirizzo svuotacantine@comune.follonica.gr.it insieme alla foto/scansione di un documento di identità.

Per chiarimenti contattare il numero 0566.59161