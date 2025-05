Svuota Soffitte. A Palazzi ogni seconda domenica del mese l’appuntamento per dare nuova vita agli oggetti che non usi più

Cecina: Organizzato dal Comune di Cecina in collaborazione con Rea e la Compagnia di Palazzi, arriva lo Svuota Soffitte: ogni seconda domenica del mese in piazza dei Mille una giornata dedicata al riuso e al riciclo, aperta alla partecipazione di tutti.

Dalle 9 alle 17.30 a partire da domenica 11 maggio chiunque potrà recarsi in piazza e portare gli oggetti che non usa più e che potranno avere una nuova vita: oggettistica, giocattoli, giochi in scatola, libri, indumenti in buono stato e tanto altro.

Non serve una registrazione preventiva e la partecipazione è libera e gratuita. Non è consentito vendere: gli oggetti possono essere scambiati o ceduti a offerta libera. Sarà allestito anche un punto ‘Lascia o prendi’: qui potranno essere lasciati oggetti in regalo, anche da parte di chi non partecipa all’intera giornata di Svuota Soffitte. E chiunque potrà prendere ciò che ritiene utile e interessante. Al termine della giornata REA si occuperà di conferire al centro di raccolta tutto ciò che non è stato ritirato.

“Si tratta di un’iniziativa che combatte lo spreco e la filosofia dell’usa e getta - sottolinea l’assessore all’Ambiente Alessandro Bechini - che sarà da ora in poi promossa regolarmente sul territorio. Tutti noi siamo invasi nelle nostre case da oggetti che non utilizziamo più ma che sono ancora in buono stato e che possono essere quindi utili e apprezzati se ceduti ad altre persone. Vogliamo incentivare il riuso, il riciclo, lo scambio e la donazione. Nel punto ‘Lascia o prendi’ sarà anche possibile portare cose di cui ci si vuole liberare, se in buono stato, e che se nessuno prenderà saranno conferite al Centro di Raccolta. Invito la cittadinanza a cogliere questa opportunità e ringrazio la Compagnia di Palazzi per la collaborazione”.