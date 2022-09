Sviluppo ed occupazione: Tigotà a Grosseto seleziona personale con uno "speed date"

Un breve colloquio conoscitivo per costruire una concreta opportunità lavorativa.



Grosseto: Il “job speed date”, ovvero un’intera giornata di selezione personale, è stato ideato da Tigotà, catena specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa. L’appuntamento è a Grosseto, all’interno dello store Tigotà di Corso Carducci 28, la giornata del 14 settembre a partire dalle 10 di mattina.

Si tratta di un evento in presenza finalizzato al reclutamento “veloce” di candidati per assunzioni immediate con una breve intervista conoscitiva. Il brand vuole così chiamare a raccolta i possibili candidati e offrire loro l’opportunità di vedere di persona l’ambiente e conoscere l’azienda da vicino.

Non è necessaria la prenotazione, il giorno della selezione i candidati e le candidate dovranno semplicemente presentarsi in negozio con il proprio curriculum vitae.

Il brand vuole così chiamare a raccolta i possibili candidati e offrire loro l’opportunità di vedere di persona l’ambiente e conoscere l’azienda da vicino.

Le figure ricercate sono principalmente consulenti di bellezza, addetti/e alle vendite e addetti/e al rifornimento scaffali per la nuova apertura di via Castiglionese (polo ex Barbini) prevista entro l’anno, e per altri negozi Tigotà del territorio. Attualmente in Toscana sono presenti 39 Tigotà, di cui 20 aperti negli ultimi 3 anni, con 300 collaboratori impiegati in regione.

In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 53 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4413 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%, compresa l’AD Stefania Casonato.

“Sono numeri importanti” spiega il presidente della società Tiziano Gottardo “Ci consideriamo una grande squadra in cui ogni collaboratore viene ascoltato e supportato durante il proprio percorso. Nel 2021 sono nati 211 bambini, figli dei nostri collaboratori e collaboratrici, un traguardo per loro e anche per noi. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme ad ognuno, per questo sviluppiamo percorsi di formazione pensati ad hoc per ciascuna figura professionale e coltiviamo i giovani talenti, gli adulti del domani”.

L’azienda recentemente è entrata nella classifica di “Italy’s Best Employers”, sondaggio realizzato da Statista che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio, e ha vinto il premio “Insegna dell’Anno” per la categoria drugstore per il quinto anno consecutivo.