Sventola con il guidone Artemare Club vince l’Argentarola’s Cup 2022

Monte Argentario: Si, ha vinto l’Argentarola’s Cup a Porto Santo Stefano l’imbarcazione Sventola martedi 27 dicembre che da anni mostra il guidone di Artemare Club. Partita e arrivata davanti a uno dei moli di yachting più antichi del Mediterraneo, la Pilarella e del bellissimo lungomare Giugiaro di Porto Santo Stefano, le otto vele delle barche hanno regalato a residenti e turisti della vacanze natalizie uno spettacolo difficile da vedere in pieno inverno in altri porti d’Italia in questo periodo.



Sventola è un barca a vela Bavaria 38 “Sventola” timonata dall’avvocato Massimo Salusti, esperto comandante che ha vinto molti trofei all’Argentario e non solo ed era coadiuvato da un esperto equipaggio composto da Paolo Citoni, Luciano Briani, Fabrizio Venturini, Ennio Curci, Marco Severin, Alessio Iacobellis e Andrea ferri. Purtroppo durante la regata l’imbarcazione Iemanja molto performante e spesso vincente di Piero De Pirro, presidente CVCPSS del Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano ha disalberato.

Nel passato il trofeo è stato vinto dalle imbarcazioni Papillon, Iemanja, Luduan, ancora Sventola, Nausica e Zeurino, quest’ultima di Luciano Loffredo storico ideatore della regata nel giorno del suo compleanno. Artemare Club ha seguito parte della regata tenendo aperta la sede nel Corso antico di Porto Santo Stefano. Onori marinareschi a tutti i velisti partecipati, da parte di Artemare Club!