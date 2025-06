Svelare i Segreti dell'Amiata: Un Viaggio tra i Simboli Templari

Un viaggio iniziatico tra le “pietre parlanti” del territorio, alla scoperta di un’eredità nascosta. L’evento, promosso dall’associazione “La Piazzoletta”, si terrà sabato 21 giugno alle 17 con gli autori Daniele Cerboni e Simone Fagioli.

Semproniano: Il paese si prepara a diventare il palcoscenico di un affascinante viaggio nel mistero e nella storia del Monte Amiata. Sabato 21 giugno 2025, alle ore 17, presso la “Stanza di Silvanino” in Piazza del Popolo, si terrà la presentazione del volume Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena, appena pubblicato da Effigi di Arcidosso, scritto da Daniele Cerboni e Simone Fagioli: https://www.cpadver-effigi.com/blog/guida-ai-simboli-templari-sul-monte-amiata/

L’opera si presenta come una “guida sui generis”, un invito a esplorare diciannove località del territorio amiatino non con l’occhio del semplice turista, ma con quello del ricercatore. Il libro non fornisce mappe o coordinate precise, ma stimola il lettore a una “ricerca iniziatica”, uno sforzo personale per decifrare le “pietre parlanti” che costellano chiese, palazzi e antiche mura di queste territorio. Ogni località è introdotta da cenni storici e curiosità tratte da pubblicazioni edite tra il Settecento e il Novecento, offrendo uno sguardo inedito sul passato.

Le fotografie di Daniele Cerboni documentano la realtà dei simboli così come appaiono oggi, senza artifici, per testimoniare la loro persistenza nel tessuto contemporaneo. L’obiettivo degli autori è riattivare il potenziale di questi segni, spesso “disinnescati” come considera Fagioli e ridotti a meri elementi grafici, trasformando il lettore stesso in un “simbolo” che compie un percorso di approfondimento e riflessione.

“Con questo libro,” spiegano gli autori, “non abbiamo voluto creare una semplice guida. Il nostro invito è a diventare esploratori del mistero, a riattivare il significato di questi simboli che sono macchine narrative potentissime. L’Amiata è una terra disseminata di “segni” e noi offriamo una chiave per iniziare ad ascoltarle, compiendo uno sforzo che è parte integrante del viaggio”.

La presentazione, organizzata dall’Associazione culturale non profit “La Piazzoletta”, vedrà la partecipazione di:

Lucio Leoni, Assessore del Comune di Semproniano;

Fulvio Ponzuoli, Presidente dell’Associazione “La Piazzoletta”;

Mario Papalini, Editore, Effigi;

Daniele Cerboni e Simone Fagioli, autori del volume.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Semproniano e dell’Associazione Miles Christi Templi di Catania, sarà un’occasione per dialogare sulla ricchezza simbolica del Monte Amiata, un patrimonio culturale che attende di essere riscoperto e valorizzato.