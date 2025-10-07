Svastica davanti alla scuola di Follonica. Flc Cgil Grosseto: "Atto grave e inaccettabile".

Flc Cgil Grosseto: "Solidarietà a dirigente, personale e studenti. La scuola è il presidio della democrazia, non bersaglio di odio"

Grosseto: "La Flc Cgil Grosseto esprime profonda indignazione e ferma condanna per l’episodio riscontrato nella mattina del 6 ottobre davanti all’ingresso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica, dove è stato rinvenuto un simbolo riconducibile alla svastica nazista tracciato sull’asfalto.

Il grave gesto, come comunicato dalla dirigente scolastica Marilena Anna Maddaluna in una lettera indirizzata a studenti, famiglie e personale, rappresenta un messaggio di odio, intolleranza e disprezzo per la dignità umana, in totale contrasto con i valori di democrazia, inclusione e rispetto reciproco su cui si fonda la scuola e la nostra Costituzione.

«Una svastica davanti a una scuola è un’offesa alla memoria e alla democrazia – dichiara Alessandra Vegni, segretaria generale della Flc Cgil Grosseto – La scuola è il luogo dove si formano i cittadini del futuro, dove si insegna il valore del rispetto e della convivenza civile. Sfregiarla con simboli che evocano i peggiori orrori del Novecento significa attaccare l’idea stessa di società libera e giusta».

La Flc Cgil Grosseto esprime piena solidarietà alla dirigente scolastica e a tutta la comunità educativa dell’istituto di Follonica, condividendo l’appello alla responsabilità individuale e collettiva che la dirigente ha rivolto a studenti, famiglie e personale.

«Questo episodio – prosegue Vegni – deve farci riflettere tutti, e in particolare le famiglie, sul ruolo che abbiamo nell’educare al rispetto e alla memoria storica. La scuola può fare tanto, ma non può essere lasciata sola: servono comunità e quindi anche famiglie che si riconoscano nei valori costituzionali e li difendano ogni giorno, contro ogni rigurgito d’odio».

La Flc Cgil Grosseto ribadisce che non può esserci alcuna tolleranza verso simboli o gesti che richiamano il nazifascismo. Difendere la scuola, la memoria e la democrazia significa difendere il futuro di tutti", conclude la nota.