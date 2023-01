Suvereto verso la tariffa puntuale. Al via riorganizzazione raccolta dei rifiuti

La sindaco Jessica Pasquini: “Un passo importante per tutta la comunità”



Suvereto: A partire dal secondo trimestre 2023, Suvereto darà il via alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio in aderenza al nuovo piano industriale del gestore, così da essere, una volta che il servizio sarà a completo regime, tra i primi comuni dell’Ato Toscana Sud ad adottare la tariffa puntuale. Il Consiglio comunale ha ratificato questa importante decisione che rappresenterà un vero punto di svolta per l’intera comunità.

“La tariffazione puntuale – dice la sindaca Jessica Pasquini – aumenterà la trasparenza verso i cittadini e incentiverà la raccolta differenziata, perché la bolletta sarà rapportata al criterio dell’effettiva produzione del rifiuto e premierà chi differenzia di più e meglio”.





A partire dal mese di maggio cambierà la modalità di gestione dei rifiuti: si procederà con l’estensione del porta a porta e la riorganizzazione delle frequenze di ritiro dei materiali (anche per le zone già servite dalla raccolta domiciliare) e l’attivazione di una raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato nelle zone con minore densità abitativa.

Tutti i cittadini saranno dotati della 6Card e, alle utenze servite dal porta a porta, saranno consegnati i mastelli con codice RFID. Questi due strumenti consentiranno di associare ogni conferimento dei rifiuti ad una singola utenza così da permettere, una volta che il servizio sarà a completo regime, di attivare per tutti la tariffa puntuale.

Già in questi giorni sono in corso le attività di contatto e coinvolgimento dell’intera comunità. Il personale di Sei Toscana effettuerà dei sopralluoghi alle utenze non domestiche - attività ricettive, di ristorazione e somministrazione, produttive - per raccogliere le diverse necessità e modulare il servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze. Nei prossimi mesi ci saranno altri momenti di contatto, fra cui incontri con la cittadinanza organizzati da Comune e Gestore per illustrare il nuovo servizio e le nuove modalità di tariffazione.

Importanti saranno anche le attività dedicate ai più piccoli grazie a “Ri-creazione”, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana che coinvolgerà più di 130 ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie comunali che seguiranno lezioni e laboratori in classe con educatori professionali.