Suvereto: nuovo porta a porta e cassonetti utilizzabili con la 6Card

Il sindaco Pasquini: “Iniziato il percorso verso la tariffa puntuale”



Suvereto: Prende il via il nuovo sistema integrato di raccolta dei rifiuti. Da lunedì 5 giugno, i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti seguendo i nuovi calendari del porta a porta e potranno utilizzare i nuovi cassonetti stradali ad accesso controllato con la 6Card associata all’utenza. Per le prime due settimane i cassonetti saranno accessibili anche senza tessera solo premendo il bottone o il pedale.

“Nell’ambito dei limiti disegnati dal nuovo piano industriale del gestore, abbiamo esteso il porta a porta e, dove non possibile, sono stati installati i cassonetti – dice il sindaco di Suvereto, Jessica Pasquini –. Queste prime settimane saranno utili per affinare il servizio e prendere confidenza con le novità, soprattutto con la tariffa puntale, in vigore da luglio, oltre che per monitorare le criticità per quanto di competenza del comune. Questo è un passaggio complesso che dobbiamo affrontare consapevoli dell’importanza di differenziare correttamente per poter contenere il costo ambientale ed economico. È uno sforzo, ma anche una sfida per tutti noi. Invito al rispetto delle modalità di conferimento, perché i cattivi comportamenti possono sembrare un modo per evadere le regole, ma poi ritornano in bolletta e li paghiamo con gli interessi”.

Per tutto il mese di giugno, i cittadini che non hanno ancora il kit porta a porta e la 6Card, possono ritirarli al punto di consegna, in piazza Gramsci, tutti i giovedì dalle 9 alle 16. Per ritirare i materiali è necessario presentare un documento di riconoscimento (o codice fiscale) e la ricevuta dell’ultima bolletta Tari pagata. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta.

È inoltre attivo, presso il Comune di Suvereto, lo sportello dedicato alla nuova TARI Puntuale, che in questa prima fase di avvio del servizio potrà fornire anche altre informazioni utili e di supporto. Lo sportello è aperto ogni giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Per informazioni relative alla TARI, per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri è attivo anche il numero verde 800977904.

I nuovi calendari del porta a porta sono scaricabili sulla pagina web del comune di Suvereto (link: https://seitoscana.it/comuni/suvereto/raccolta-rifiuti). È a disposizione di tutti i cittadini anche un video-tutorial (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLegù9) che spiega, passo per passo, come utilizzare i contenitori ad accesso controllato.