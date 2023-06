Suvereto: le modalità di ritiro delle 6Card e del kit porta a porta

Suvereto: Per tutto il mese di giugno, i cittadini che non hanno ancora il kit porta a porta e la 6Card, possono ritirarli al punto di consegna, in piazza Gramsci, tutti i giovedì dalle 9 alle 16. Per ritirare i materiali è necessario presentare un documento di riconoscimento (o codice fiscale) e la ricevuta dell’ultima bolletta Tari pagata. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta.



È inoltre attivo, presso il Comune di Suvereto, lo sportello dedicato alla nuova TARI Puntuale, che in questa prima fase di avvio del servizio potrà fornire anche altre informazioni utili e di supporto. Lo sportello è aperto ogni giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Per informazioni relative alla TARI, per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri è attivo anche il numero verde 800977904.