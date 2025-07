Suvereto attiva la 6Card prepagata per visitatori e camperisti: un nuovo servizio per una raccolta rifiuti più sostenibile

Suvereto: L’Amministrazione di Suvereto introduce la 6Card prepagata, uno strumento pensato per garantire una corretta gestione dei rifiuti da parte dei visitatori temporanei e dei camperisti che soggiornano sul territorio comunale, anche solo per pochi giorni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune per migliorare la qualità della raccolta differenziata, tutelare l’ambiente e preservare il decoro urbano, offrendo al tempo stesso un servizio concreto e funzionale a chi sceglie Suvereto per le proprie vacanze.

“Attraverso questo nuovo strumento – commenta la sindaca Jessica Pasquini –, l’Amministrazione comunale intende rispondere in modo concreto alle esigenze dei turisti e dei gestori di strutture ricettive, garantendo a tutti la possibilità di contribuire attivamente alla corretta raccolta dei rifiuti. Un’iniziativa sostenibile, che raccoglie istanze della cittadinanza e viene realizzata in collaborazione con Sei Toscana e Parchi Val di Cornia per rendere Suvereto un borgo sempre più attento all’ambiente e alla qualità della vita”.

Le 6Card prepagate sono acquistabili presso l’ufficio turistico di Suvereto, gestito da Parchi Val di Cornia, che si trova in via Magenta 2 ed è aperto il sabato, la domenica e il lunedì con orario dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 18 alle 22: il martedì e il giovedì con orario dalle 9:30 alle 13:30; il venerdì con orario dalle 18 alle 22, mentre resta chiuso il mercoledì. Gli orari saranno diversi nel mese settembre, consultabili sul sito www.viveresuvereto.it.

La 6Card prepagata consente il conferimento di tutte le frazioni differenziate – carta, plastica e metalli, vetro, organico – senza limiti, purché i materiali siano correttamente separati. L’unica limitazione riguarda il rifiuto residuo non riciclabile (indifferenziato), per il quale la card prevede un numero predefinito di conferimenti, 3 o 5, variabile in base alla durata scelta. La 6Card prepagata si attiva automaticamente al primo utilizzo, a partire dal quale decorre il periodo di validità, e può essere impiegata esclusivamente all’interno del territorio comunale di Suvereto, restando inutilizzabile nei comuni limitrofi.