“Surf skate festival”: al via la prima edizione targata Tortuga

La kermesse si terrà dal 18 luglio al 21 luglio a Capalbio Scalo. In programma anche la Sagra del tortello capalbiese



Capalbio : Tutto pronto per la prima edizione del “Surf skate festival”. La kermesse, che andrà dal 18 al 21 luglio, è promossa e organizzata dalla Tortuga surf school in collaborazione con l’amministrazione comunale. “L’estate capalbiese – dichiarano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore alla Politiche giovanili Patrizia Puccini – si arricchisce di un nuovo appuntamento, dedicato ai giovani, allo sport e allo stare insieme. Ringraziamo la Tortuga surf school per aver promosso un’iniziativa così entusiasmante nella frazione di Capalbio Scalo, favorendo anche il ritorno della Sagra del tortello”.

Il programma. Si comincia giovedì 18 luglio, al Tortuga wood-wave di Capalbio Scalo (Parco Treggia), con l’apertura alle 19.30 dello stand gastronomico della Sagra del tortello capalbiese; venerdì 19, invece, dalle 17.30 alle 23 ci sarà la demo “surf-skate” con gli istruttori della Tortuga surf school, alle 18 apriranno gli stand e alle 19.30 comincerà la sagra; sabato 20 luglio, dalle 17.30 alle 23, ci sarà ancora la demo “surf-skate” con gli istruttori della Tortuga surf school, alle 18 apriranno gli stand e alle 19.30 ci sarà la sagra del tortello; domenica 21 luglio, infine, alle ore 10 si terrà il Tortuga surf-skate contest, alle 11 l’apertura degli stand e alle 12.30 dello stand gastronomico, alle 15.30 ci saranno le semifinali del Tortuga surf-skate contest, alle 17.30 le finali e la premiazione e alle 19.30 comincerà l’ultima serata della Sagra del tortello capalbiese. “Siamo davvero orgogliosi – commenta il presidente Lorenzo Vannelli - per la prima edizione del ‘Surf skate festival”. C’è tanto entusiasmo per un evento che ha lo scopo di creare aggregazione sia per i turisti che per la comunità capalbiese. Un grande ringraziamento, infine, va ai nostri ragazzi, che partecipano tutto l’anno alle nostre attività, alle loro famiglie e all’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione”.