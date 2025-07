Superyachts alla banchina storica Pilarella con la S.Y.S.A & C. di Sara Coli

Porto Santo Stefano: In questi giorni sono atterrati all’antico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano Alicia panfilo d’epoca di 51 metri e Starkiss superyacht di 32 metri seguiti continuamente per tutte le loro necessità da Sara Coli della S.Y.S.A & C. - Super Yacht Service Assistance and Consulting, forte del bagaglio di esperienza trasmesso dal babbo Antonio da oltre 40 anni nel mondo dello yachting, comandante di mega yacht di lusso. Sara Coli è molto apprezzata da armatori ed equipaggi per la sua cortesia e professionalità e per fare anche l'impossibile a volte per soddisfare le loro esigenze, la sua agenzia ha sede nel Corso di Porto Santo Stefano e nasce con l’idea di essere un punto di riferimento sicuro e affidabile h24 per soddisfare tutti i tipi di servizi logistici di supporto ai super yacht e le richieste dei clienti più esigenti per food and beverage, pezzi di ricambio, prodotti per la pulizia, decori floreali, prenotazione porti e hotel, servizio limousine e aerei privati contattando il numero di cellulare +393770208550 o per superyachtservicesassistance@gmail.com. Tra i suoi clienti già vanta armatori blasonati, anche del sud est asiatico e di oltre oceano. Mari calmi e venti favorevoli ai superyachts di Sara Coli e alla S.Y.S.A & C. da parte di Artemare Club che da anni sostiene la migliore gioventù yachting della Maremma e non solo, importanti esempi per tutti gli altri giovani del territorio!