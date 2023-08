Superpalio della costa maremmana, sottoscritto l'accordo

Castiglione della Pescaia: La Regata Remiera denominata Superpalio è una competizione che dagli anni 80 vede sfidarsi gli equipaggi di Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Orbetello e Porto Ercole. Nel corso degli anni si è svolta con cadenza annuale, salvo il mancato svolgimento di alcune edizioni.



Al fine di arrivare ad una regolamentazione e dare organicità all’evento si sono riuniti, a Castiglione della Pescaia, i responsabili delle associazioni e comitati che hanno organizzano i pali nelle varie località, per l’ASD Palio di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, per il Comitato Palio di Isola del Giglio Mamiliano Schiaffino, per il Comitato Palio di Orbetello Gianluca Santi e per il Comitato Palio di Porto Ercole Oreste Milozzi.

Al termine dell’incontro è stato sottoscritto, dai Presidenti dei 4 Comitati Palio dei paesi partecipanti, lo statuto e il regolamento gara dove è stato stabilito che dal 2023, e per i Superpalii a seguire, verrà eseguita una regolare rotazione che definirà la sede ospitante il Superpalio di ogni anno, a prescindere dal Paese vincitore della edizione precedente. E’ stata condivisa la seguente scaletta che si ripeterà ogni 4 edizioni:

2023 – Isola del Giglio

2024 – Orbetello

2025 – Castiglione della Pescaia

2026 – Porto Ercole

L’edizione 2023 si svolgerà all’Isola del Giglio, Loc. Campese, il 2 settembre.

L’importante novità è data dall’aver uniformato la lunghezza del campo gara e soprattutto i quattro comitati partecipanti avranno a disposizione le stesse tipologie di imbarcazioni concesse in comodato dalla Cooperativa la Peschereccia di Orbetello che ha messo a disposizione degli equipaggi quattro gozzi nazionali sedile fisso. L’incontro è stata occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Cooperativa per la disponibilità dimostrata e per l’aiuto che ha dato per sostenere questa importante iniziative. Le imbarcazioni in comodato quinquennale sono state così assegnate:

• Castiglione della Pescaia – T. Giannella

• Isola del Giglio – T. Feniglia

• Orbetello – Fibbia

• Porto Ercole - Gorghiti

Questi i colori sociali delle località partecipanti al Superpalio:

• Castiglione della Pescaia – Celeste/Oro

• Isola del Giglio – Bianco/Rosso

• Orbetello – Rosso/Blu

• Porto Ercole – Giallo Verde

Con la sottoscrizione degli accordi tra le quattro associazioni si va a completare un percorso iniziato alcuni anni fa e che oggi trova una sua collocazione nel calendario della manifestazioni palistiche del territorio maremmano.