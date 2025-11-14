SuperEnalotto, la Toscana festeggia: centrato un “5” da sogno a Prato

Nell’estrazione del 13 novembre realizzati diciotto “5” in tutta Italia. Una delle vincite registrata in città. Jackpot in crescita a 77,7 milioni.

Prato: La fortuna fa tappa in Toscana grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 13 novembre sono stati centrati ben diciotto “5” in tutta Italia, e uno di questi è stato registrato a Prato. La giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di Pasquale D'Orsi, situato in via Leonardo da Vinci 405, confermando ancora una volta la città come uno dei punti caldi della dea bendata.

Secondo quanto riferito da Agipronews, la vincita pratese rientra nel gruppo di premi di fascia alta che, seppur distanti dal colpo grosso del “6”, assicurano comunque cifre molto interessanti ai giocatori fortunati. L’ultimo “6” milionario, pari a 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio 2025, quando fu centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Intanto cresce l’attesa per la prossima estrazione, in programma venerdì 14 novembre: il jackpot sale infatti a quota 77,7 milioni di euro, una cifra capace di alimentare speranze e sogni in tutto il Paese. Le ricevitorie e i punti gioco sono già in fermento, con un aumento delle giocate nelle ultime ore.

Insomma, la Toscana brinda e l’Italia intera incrocia le dita: la caccia al “6” continua.