SuperEnalotto: cercasi in Toscana 3 vincitori dei premi da 10mila euro ciascuno assegnati nei concorsi speciali

Firenze: A dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024). E, come riporta Agipronews, mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, sono 3 quelli non ancora riscossi in Toscana.

Per l’estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, in scadenza il 17 marzo 2025 non riscossi due premi a Follonica (GR) nel Tabacchi di Battaglia Raul situato in Via Roma, 72 e a Firenze (FI) presso la Tabaccheria Binazzi in Via Senese, 270°.

Un altro premio da ritirare per l’estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024, in scadenza il 20 marzo 2025 a Montelupo Fiorentino (FI) nella Tabaccheria Ricevitoria San Rocco situato in Piazza San Rocco, 13/14.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si ricorda infatti che i termini per la riscossione dei premi da 10mila euro - pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato.