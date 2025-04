Il SuperEnalotto premia la Toscana.

Viareggio: Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Viareggio, in provincia di Lucca, centrato un “5” da 32.692,27 euro presso il Bar Italia in viale Margherita, 9.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 28 aprile sale a 25,1 milioni di euro.