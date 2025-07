Superenalotto: a Monte Argentario (GR) centrato un "5" da oltre 15mila euro

Monte Argentario: La Toscana protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 3 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Monte Argentario (GR) un "5" da 15.756,77 euro nell'Edicola di Veneziano in via Campagnatico, 18. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 4 luglio, sale a 21,4milioni di euro.