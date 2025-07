Super ospiti al MASTER CAMP di Pallavolo Grosseto

Terza settimana al MASTER CAMP con il Super ospite Pardo Mati centrale del Modena Volley in A1.

Grosseto: Nell’occasione Pardo è stato accompagnato dalla sorella Tessa. Tessa, anchessa giocatrice di Pallavolo, ha studiato e giocato per 5 anni nei college negli Stati Uniti. Ha iniziato in Kansas alla Kansas State University per poi trasferirsi alla Old Dominion University in Virginia, dove si è laureata al quarto anno per poi finire gli studi con un anno di master in Florida alla Florida Institute of Technology. Entrambi hanno allenato insieme ai nostri Coach residenti con passione e professionalità. Ringraziamo di cuore Pardo e Tessa per la gentilezza e la disponibilità dimostrata e il Modena Volley per la gentile concessione.