Super derby in via Mercurio sabato sera tra Circolo Pattinatori Edilfox e Follonica

Grosseto: Un derby per sognare in grande. La pista Mario Parri di via Mercurio ospita oggi (alle 20,45) la partita più importante dell’anno per il Circolo Pattinatori Edilfox e il Galileo Follonica. I ragazzi di Michele Achilli, dopo aver conquistato la matematica certezza di disputare nuovamente i quarti di finale senza dover passare dal turno preliminare (come successe lo scorso anno), contro gli azzurri di Sergio Silva giocheranno per ottenere una vittoria che permetterebbe di iniziare i playoff con il vantaggio del fattore campo nella seconda e nell’eventuale terza partita. La classifica, alle spalle di Trissino e Lodi, irraggiungibili per Saavedra e compagni è cortissima: Sarzana, che domenica affronta il Trissino in trasferta, ha un punto in più del Cp, mentre il Forte dei Marmi ha gli stessi 45 punti, ma una differenza reti di +23, rispetto al +21 dell’Edilfox. Il Follonica è comunque in agguato a 44. Con tre punti il Grosseto salirebbe a 48 e sarebbe quarto in caso di pareggio o sconfitta del Sarzana o addirittura terzo, nell’ipotesi di un pareggio del Forte dei Marmi.





Prima di fare ipotesi, però, la “Big Red Machine” deve sfidare una formazione, quella azzurra, con la quale quest’anno ha già disputato 110 minuti bellissimi, appassionanti, che si sono chiusi con un pareggio per 2-2 al Capannino e con una vittoria, al supplementare, al Verde Maremma, firmata dal capitano Saavedra, che nel super derby di sabato cercherà di festeggiare la rete numero 150 con la maglia biancorossa.

«Sarà una partita molto equilibrata - dice l’allenatore dell’Edilfox Michele Achilli - Nelle precedenti due gare disputate quest’anno i cinquanta minuti si sono conclusi in perfetta parità. In Coppa Italia siamo poi riusciti a spuntarla, ma solo ai tempi supplementari la tensione è alta per entrambe le formazioni, perché c’è posta in palio importantissima: entrambe vogliamo arrivare il più in alto possibile. Vincendo si potrebbe chiudere il campionato con un quarto posto straordinario, forse al di là delle più rosee aspettative».

«Speriamo – prosegue Achilli - che ci sia un grande apporto del pubblico a sostenerci. E devo dire che la tifoseria ci ha sostenuto in maniera importante e ci ha dato la carica giusta, a cominciare proprio dal derby di Coppa Italia con il Follonica. E un palazzetto gremito sarà molto importante per noi».

Michele Achilli è tranquillo e motivato, come i suoi atleti: «I ragazzi stanno bene, hanno voglia di ben figurare e di continuare questa straordinaria stagione».

«Come si batte il Follonica? Con tanto cuore, con tanto entusiasmo, con tanta fame: partite come queste equilibrate tatticamente e tecnicamente la differenza la fanno gli stimoli, l’entusiasmo, la voglia di arrivare prima sulla pallina. Nei derby questi fattori contano sicuramente più della tecnica e della tattica. Sono partite particolari, affascinanti».

Michele Achilli riabbraccia Serse Cabella, che con una tripletta alla Gran Bretagna ha contribuito al bronzo dell’Italia agli Europei under 23. Una freccia in più per cercare di produrre l’ultimo sforzo prima della volata scudetto.

I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.