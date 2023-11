Attualità Sunia, domani a Roma in piazza Santissimi Apostoli 28 novembre 2023

Terribile: «portiamo a Roma le prime 400 firme raccolti a sostegno della petizione che chiede alle istituzioni di affrontare una volta per tutte il tema del diritto alla casa»

Grosseto: Il 29 novembre dalle 14:00 il Sunia sarà in piazza Santissimi Apostoli a Roma per un presidio solidale a difesa del diritto fondamentale di ogni individuo ad avere un alloggio dignitoso. «Domani – spiega Antonio Terribile – ci sarà anche una delegazione del Sunia maremmano di una decina di persone. Porteremo a Roma le prime 400 firme che insieme alla Cgil abbiamo già raccolto. Il presidio a piazza santissimi apostoli è mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle sfide legate all'emergenza abitativa che affligge il nostro Paese. Un momento importante e significativo per dare voce alle persone che lottano per trovare e mantenere una casa sicura e adeguata. Durante il presidio verrà divulgata la petizione per chiedere a Parlamento, Governo e a tutte le Istituzioni di adottare misure concrete per garantire il diritto all'abitazione. La petizione sarà disponibile durante tutto il presidio e nelle nostre sedi Sunia territoriali sono disponibili i moduli per la raccolta delle firme».

