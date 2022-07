Summer Camp 2022 con Pallavolo Grosseto

Grosseto: SUMMER CAMP 2022 è il marchio di fabbrica che da 4 anni regala una estate spensierata e divertente a centinaia di bambini e bambine di Grosseto e non.



Con la passione e la professionalità messa in campo da Michele D’Erasmo e da tutta la banda degli educatori, altamente selezionati e qualificati, la kermesse arriva al quarto anno di fila in continua crescita. Da quest’anno, il campo estivo da tutti ormai definito come “il divertimento MAIUSCOLO” dell’estate grossetana, si avvale anche della collaborazione forte con la Pallavolo Grosseto, che ha regalato la ciliegina sulla torta ad una organizzazione già temprata negli anni.





Con una frequenza di circa cento bambini a settimana, e con un numero di iscrizioni che mira a raggiungere le 250 unità nell’arco dell’estate, è questa la realtà del divertimento più bello per i bambini dai 6 ai 12 anni

Sono tanti infatti i genitori che affidano i bimbi agli educatori in maglia blu per tutto il periodo, che ricordiamolo va dalla fine della scuola fino a fine luglio, ma che quest’anno ha da poco aggiunto un’altra settimana, ovvero la prima di agosto, visto l’altissimo numero di richieste.

Da quest’anno, grazie ad una scuola di musica, il campo ha anche la “sua” canzone, divertente ed orecchiabile, cantata ormai da tutti, che potrete ascoltare su YouTube, nel canale dedicato del SUMMER CAMP GROSSETO.





A far divertire i bimbi c’è sempre Ilaria Fallani, dottoressa in scienze motorie ed insegnante nelle scuole, coadiuvata da Francesco Alpini, allenatore federale di pallavolo, con anni di esperienza e titoli acquisiti, e tanti altri ragazzi pieni di entusiasmo.

Il Summer Camp si svolge allo stabilimento KURSAAL di Marina di Grosseto, e durante la settimana per due volte le attività si spostano nella pineta-pattinodromo di Marina di Grosseto, dove i ragazzi hanno modo di praticare tante altre attività.

Come tutti gli anni, il campo estivo ha la sua mascotte, che quest’anno si chiama “Ila” e che i giovanissimi in maglia arancione provano a vincere con tutti i giochi e le attività proposte.





“La fiducia che Grosseto ci ha dato in questi anni ci riempie di orgoglio, e ci stimola ad offrire un divertimento variegato, sempre fresco e mai banale. Le iscrizioni continuano tutti i giorni, la gente ha voglia di partecipare ed è felice di far vivere ai propri figli un’esperienza indimenticabile” queste le parole del dirigente del campus, Michele D’Erasmo, che ricorda ancora una volta la possibilità di far parte della cosiddetta “Settimana Premium” dal 01 al 05 Agosto dove il SUMMER CAMP cercherà di aumentare ancor di più il carico di entusiasmo e divertimento, con sorprese e idee per un finale di stagione col botto.





Potete seguire il SUMMER CAMP sulla pagina facebook ed instagram – SUMMER CAMP GROSSETO – e naturalmente contattare Michele D’Erasmo per info e iscrizioni al numero 3517219475 su whatsapp.





Visualizza la galleria