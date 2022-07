Sulle spiagge di Castiglione sventola bandiera verde dei pediatri italiani

Castiglione della Pescaia: «A nome dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e mio personale ringrazio il professor Italo Farnetani, a capo di un team di 2860 pediatri italiani e stranieri, che hanno confermato le spiagge del nostro territorio a misura di bambino assegnandoci la Bandiera Verde 2022».



Questo è quanto ha detto all’organizzatore del premio la sindaca Elena Nappi, presente assieme all’assessora al turismo Susanna Lorenzini, alla cerimonia ufficiale di consegna, che si è svolta sabato 9 luglio a Mazara del Vallo. Castiglione della Pescaia sta ricevendo ininterrottamente dal 2012 questo riconoscimento e fa parte delle 153 «Bandiere Verdi» 2022, di cui 145 assegnate a località italiane, cinque situate nell’Unione Europea, tre in Africa.





«Le nostre spiagge – spiegano Nappi e Lorenzini - sono state dichiarate adatte per le vacanze delle famiglie, dove bambini e genitori vivono momenti di serenità trovando sabbia fine, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che si possa fare il bagno in sicurezza e la presenza degli assistenti al salvamento sull’arenile che garantiscono la sicurezza in mare. L’equipe dei medici accerta che gli arenili castiglionesi rispondano a questi ed altri requisiti, garantiti anche grazie all’importante apporto delle strutture ricettive del territorio, diventate sempre più meta di un turismo familiare in continua crescita».

«Ottenere consecutivamente da 23 anni sia la Bandiera Blu della Fee che le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club – dicono soddisfatte Nappi e Lorenzini – assieme ad altri importanti attestati come questo della Bandiera Verde, significa che la strada intrapresa dall’amministrazione comunale è quella giusta e viene portata avanti nel tempo assieme agli operatori e alle categorie economiche presenti sul territorio». «Garantire e mettere a proprio agio bambini e genitori – concludono Nappi e Lorenzini - ci rende felici sia come amministratori che come mamme. Non è mai un risultato scontato e annualmente dobbiamo dimostrare i progressi compiuti e progettare novità per il futuro».