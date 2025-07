“Sulle Orme dei Templari”: tra la Toscana degli Aldobrandeschi e l’Umbria francescana

Semproniano: Sabato 19 luglio 2025, nella bellezza paesaggistica e storica della frazione Rocchette di Fazio, nel Comune di Semproniano, nell’ex Pieve di Santa Cristina, si è tenuta una manifestazione dell'Associazione Miles Christi Templi, Ente del Terzo Settore e Organizzazione di Volontariato, in occasione del Capitolo estivo 2025 intitolato “Sulle Orme dei Templari”.

L'evento si è svolto in diversi momenti salienti. Ad un primo appuntamento riservato ai Membri dell'Associazione in cui si è dato luogo a una tradizionale “Veglia alle Armi” è seguito il Capitolo solenne di investitura cavalleresca che rievocava lo storico rituale che si svolgeva già 907 anni fa.

All’evento hanno preso parte delegazioni provenienti da varie regioni della Italia. Erano presenti Membri provenienti da Catania, Napoli, Grosseto, Assisi e Piacenza.

Il giorno dopo, domenica 20 luglio 2025, a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano, alla presenza delle Autorità Pubbliche sia del Comune di Cinigiano che di Semproniano e della Pro Loco di Monticello Amiata, un corteo di “Bianchi Mantelli” ha animato le vie del centro storico con apice culturale sfociato in una coinvolgente conferenza su temi storici, filantropici e scientifico-archeologici a sfondo templare tenutosi nel locale del Piccolo Teatro.

Il Sindaco del Comune di Cinigiano, Luciano Monaci, dopo i saluti di rito, ha fatto rilevare come il territorio limitrofo dell’Amiata e, in particolare quello del Comune da lui rappresentato, conserva beni architettonici templari di grande rilievo.

Il Presidente dell'Associazione Miles Christi Templi, Dott. Carmelo Giuffrida, ha spiegato l'importanza della “figura del Cavaliere” in epoca attuale. Le sue note, particolarmente dedite alla salvaguardia dell’essere umano e delle opere d’arte, ha visto un punto apicale e di forza a proposito della cultura, della conservazione delle Antiche Tradizioni, sulla costruzione di una società fondata sui valori di giustizia, della pace e della fratellanza. Le sue conclusioni vertevano sul profondo tema dei principi della Cavalleria Cristiana Templare su cui si ispirano i fini della solidarietà filantropica della Organizzazione di Volontariato (ODV) di cui si pregia di esserne il legale rappresentante.

Sulla “Sacralità del Monte Amiata” ha dibattuto Giovanni Cannavale con un interessante riferimento sulla semantica delle parole che costituiscono le denominazioni delle “Contrade” montane di quei luoghi e sulle architettoniche rappresentazioni di simboli tramandati.

Mario Papalini, Editore della casa editrice Effigi, ha illustrato le potenzialità turistiche e ambientali delle località del Monte Amiata.

Lucio Leoni, nella sua qualità di Vice-Sindaco del Comune di Semproniano, ha sollecitato la collaborazione fra il Comune di Cinigiano con quello di Semproniano stimolando le affinità costruttive del “Cammino di San Michele Arcangelo” e, facendo emergere l’importanza del “Turismo lento”, introduceva gli Autori della “Guida ai Simboli Templari del Monte Amiata Province di Grosseto e Siena”, Daniele Cerboni e Simone Fagioli. Questi ultimi hanno illustrato le motivazioni per cui hanno scritto la loro guida per permettere ad ognuno di intraprendere il proprio cammino iniziatico.

Dato il tema “Templare” dell’evento, è stato presente all’evento anche il Presidente della Confederazione Internazionale dei Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo, Cav. Massimo Maria Civale che, oltre a donare un pizzico di simpatia partenopea a tutti i presenti, premiava con il “Premio San Bernardo da Chiaravalle – Cristianità per la pace” il Dott. Carmelo Giuffrida per il suo impegno costante mantenuto per anni nell’ambito del Templarismo e della filantropia, spesso tenuto nel silenzio e nella riservatezza. Il medesimo premio, nel 2023, era stato attribuito anche a Papa Francesco durante un incontro all’udienza generale.

Lo stesso Cav. Massimo Maria Civale veniva nominato Membro Onorario e Cavaliere Honoris Causae dell’Associazione Miles Christi Templi – ETS-ODV.

Bambini del luogo, impegnati nello studio dei fatti storici che hanno visto la presenza dei Cavalieri del Tempio in quelle nobili terre, hanno realizzato spade e scudi di legno con simbolismi inerenti richiamanti la Cavalleria cristiana.

Il 23 luglio il Capitolo estivo 2025 intitolato “Sulle Orme dei Templari” è proseguito con un Convegno ad Assisi-Santa Maria degli Angeli.

Presso la prestigiosa sede del Palazzo del Capitano di Assisi-Santa Maria degli Angeli, si è tenuto l’evento “Il Cavaliere, titolo o devozione” con un intervento magistrale del Prof. Carmelo Giuffrida (Presidente dell'Associazione Miles Christi Templi – ETS-ODV).