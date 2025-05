"Sulle Orme dei Minatori: Un Cammino nella Memoria tra Montemassi e Ribolla"

Montemassi: Si apre ufficialmente la stagione estiva montemassina con un evento dal forte valore storico ed emotivo: la "Camminata del Minatore", in programma per domenica 11 maggio. Il ritrovo e la partenza sono fissati per le ore 09:00 in Piazza della Madonna a Montemassi.

Questa significativa iniziativa si inserisce nel ricco cartellone "La miniera a memoria", organizzato dal Comune di Roccastrada in occasione del 71° anniversario della tragica sciagura mineraria di Ribolla, avvenuta il 4 maggio 1954.

La camminata ripercorrerà fedelmente l'antico tragitto che quotidianamente i minatori di Montemassi affrontavano a piedi per raggiungere la miniera di Ribolla, luogo del loro duro lavoro.

A metà del percorso, è prevista una sosta ristoro che offrirà un momento di profonda emozione e cultura grazie a un'improvvisazione in ottava rima con i talentuosi poeti estemporanei Irene Marconi ed Emilio Meliani.

L'itinerario si concluderà a Ribolla con un commovente omaggio: la deposizione di fiori al monumento dedicato al minatore.

La prenotazione è obbligatoria a causa dei posti limitati. Termine ultimo per iscriversi: venerdì 9 maggio.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3716925467 nelle ore serali.